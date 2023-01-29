Владикавказ, 30 января, 2023, 00:41 — ИА Регнум. На автомобильных дорогах, связывающих Россию с Грузией и Южной Осетией, вводятся ограничения на передвижения транспорта, сообщает 29 января Главное управление МЧС по Северной Осетии.

Александр Божков Транскавказская магистраль

В связи с тем, что погодные условия в регионе существенно ухудшились, что привело к невозможности обеспечить безопасность проезда автотранспортных средств, МЧС РФ запретило движение большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге и Трансказвказской магистрали.

Запрет будет действовать «до особого распоряжения».

Напомним, что из-за угрозы схода лавин движение по Военно-Грузинской дороге и Трансказвказской магистрали регулярно прерывается.