Берлин, 29 января, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Германия является одной из самых пострадавших от кризиса стран Европейского союза, заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. Его слова 29 января приводит немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

«Германия — одна из стран, наиболее пострадавших от кризиса. Но в целом ситуация лучше, чем ожидалось осенью. Новым определением стало «небольшое сокращение», а не «глубокая рецессия», — сказал Джентилони.

Еврокомиссар считает, что пик инфляции уже пройден, а различные как внешние, так и внутренние показатели настроений находятся в хорошем состоянии.

Джентилони подчеркнул, что еще полгода назад в Евросоюзе всерьёз опасались блэкаутов, глубокой рецессии и стагфляции. Однако сейчас ожидается, что период сокращения экономики будет гораздо короче, а затем наступит фаза «сдержанного роста».

Напомним, что отказ Германии от закупок российских нефти и газа привёл к серьёзным проблемам в экономике страны.