Еврокомиссар: среди стран ЕС от кризиса существенно пострадала Германия
Комиссар ЕС ожидает, что скоро европейская экономика начнёт «сдержанный рост»
Берлин, 29 января, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Германия является одной из самых пострадавших от кризиса стран Европейского союза, заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. Его слова 29 января приводит немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Германия — одна из стран, наиболее пострадавших от кризиса. Но в целом ситуация лучше, чем ожидалось осенью. Новым определением стало «небольшое сокращение», а не «глубокая рецессия», — сказал Джентилони.
Еврокомиссар считает, что пик инфляции уже пройден, а различные как внешние, так и внутренние показатели настроений находятся в хорошем состоянии.
Джентилони подчеркнул, что еще полгода назад в Евросоюзе всерьёз опасались блэкаутов, глубокой рецессии и стагфляции. Однако сейчас ожидается, что период сокращения экономики будет гораздо короче, а затем наступит фаза «сдержанного роста».
Напомним, что отказ Германии от закупок российских нефти и газа привёл к серьёзным проблемам в экономике страны.