Санкт-Петербург, 29 января, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Возгорание произошло в одном из цехов АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом 29 января сообщает пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Уточняется, что ЧП произошло вечером при проведении ремонтных работ на крыше одного из цехов. Пожар произошёл непосредственно на кровле цеха, на высоте 12 метров. Площадь возгорания составила около 30 кв. метров.

Пожару был присвоен ранг № 1-БИС, из здания цеха были эвакуированы все находившиеся там в это время люди.

В настоящее время пожар удалось локализовать. Отмечается, что на выполнение производственной программы предприятия инцидент влияния не окажет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на территории заброшенного цеха в Белгороде.