Рамалла , 29 января, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Палестинский президент Махмуд Аббас и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс провели встречу в столице Палестины городе Рамалла, 29 января сообщает палестинское агентство ВАФА.

Chambre des Députés Президент Палестины Махмуд Аббас

В ходе беседы Аббас призвал США к незамедлительному вмешательству в ситуацию в регионе для оказания давления на правительство Израиля. По словам президента Палестины, израильские власти должны отказаться от односторонних шагов и соблюдать все заключенные ранее соглашения.

Глава ЦРУ находится на Ближнем Востоке в рамках переговоров с руководством Израиля и Палестины, которые посвящены обострению обстановки на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает израильскую и палестинскую стороны удержать ситуацию в регионе под контролем, не допуская эскалации.