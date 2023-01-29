Киев, 29 января, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Ситуация для ВСУ на артёмовском и угледарском направлениях в ДНР складывается очень жёсткая. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 29 января в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как пояснил Зеленский, артёмовское и угледарское направления, а также другие направления в ДНР — «это постоянные русские штурмы». Зеленский заявил, что российские войска постоянно «пытаются прорвать оборону ВСУ», интенсивность боёв на этих направлениях сохраняется высокая.

По мнению Зеленского, чтобы переломить ситуацию, нужно «сделать время» имеющимся оружием, а также «ускорять поставки» новых видов вооружения, нужных для Украины.

Напомним, Артёмовск (Бахмут) расположен на оккупированной Киевом части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные ведут бои по освобождению Артёмовска уже на окраинах города.