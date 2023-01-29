Мелитополь, 29 января, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Сосредоточение отрядов ВСУ на Запорожском фронте подверглось удару со стороны Военно-космических сил (ВКС) России в ночь на 29 января, сообщает портал «Русская весна» (РВ).

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Подразделения 102-й бригады ВСУ разместились в районе населенного пункта Малиновка Пологовского района. Российские военные использовали для удара тактическую ракету Х-29ТД класса «воздух — поверхность», которая весит 317 кг.

Снаряд попал точно в цель и уничтожил скопление сил украинских военнослужащих. Кроме того, в результате прилета ракеты произошла вторичная детонация боекомплекта ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска сорвали планы ВСУ, которые собирались пойти в наступление в Запорожской области. Он отметил, что украинские военные планировали прорваться к побережью Азовского моря.