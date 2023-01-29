Прага, 29 января, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с недавно избранным президентом Чехии Петром Павелом и поздравил его с победой по итогам голосования. Об этом чешский политик написал 29 января в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Павел также сообщил, что Зеленский пригласил его посетить Украину. Избранный президент Чехии добавил, что заверил собеседника в том, что Киев может и дальше рассчитывать на поддержку со стороны Праги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информационное агентство ČTK распространило информацию о том, что Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова собираются совершить визит на Украину до саммита НАТО, который должен пройти в июле 2023 года на территории Литвы.