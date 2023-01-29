Афины , 29 января, 2023, 22:58 — ИА Регнум. В Греции создана новая политическая партия, выступающая в поддержку России, сообщает 29 января РИА Новости.

George E. Koronaios Флаг Греции

Партия «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА) учреждена бывшим министром энергетики Греции Панайотисом Лафазанисом.

ДИКЕА выступает с радикальными альтернативными предложениям о национальной независимости, защите суверенитета, производственной реконструкции, демократии и социальной справедливости, а также против «глобализации и нового порядка западных корпораций».

Новая партия призвала политические силы Греции к объединению в единый фронт ради спасения страны, восстановления её национальной независимости и установления стратегических дружественных связей с Россией.

В программном заявлении ДИКЕА говорится, что Россия права в проведении СВО, а ответственность за эскалацию конфликта несут США и НАТО. Партия осуждает антироссийские санкции и выступает категорическим противником передачи оружия «украинской нацистской армии».

ДИКЕА считает проводимую греческим правительством антироссийскую и проамериканскую политику «глупой и преступной».

Лафазанис среди целей новой партии назвал выход Греции из Евросоюза и НАТО, отказ от евро и возвращение к национальной валюте.

Напомним, что в июле прошлого года Лафазанис выступил с полной поддержкой действий России на Украине.