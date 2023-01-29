Киев, 29 января, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Прошение о сложении своего депутатского мандата подал депутат Верховной рады от запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин, 29 января сообщил в своем телеграм-канале депутат Рады Украины Алексей Гончаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

Ранее стало известно, что два других депутата от ОПЗЖ — Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод также решили сложить свои мандаты. 13 января депутатских мандатов лишились лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и еще трое членов этой политической силы — Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление о своей отставке.