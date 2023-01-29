Wall Street Journal: за ударом дронов по Ирану стоит Израиль
Иранский военный завод атаковал Израиль, утверждает американское СМИ
Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2023, 22:57 — ИА Регнум. За ударом беспилотников по иранскому военному заводу в Исхафане стоит Израиль, сообщает 29 января Wall Street Journal.
U.S. Air Force
Боевой беспилотник
Газета делает подобный вывод, ссылаясь на чиновников в американских правительственных структурах. По её данным, США и Израиль обсуждают новые способы борьбы с развитием сотрудничества Ирана и России.
Новое правительство Биньямина Нетаньяху не будет предоставлять военной поддержки киевскому режиму. Но оно намерено проводить атаки на объекты, связанные с военным и ядерным комплексом Ирана.
Напомним, что 28 января беспилотники нанесли удар по заводу, производящему боеприпасы, в иранском городе Исхафане.