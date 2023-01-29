Киев, 29 января, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Американский писатель Стивен Кинг неожиданно был атакован украинцами в соцсетях за свою публикацию в поддержку Украины, которую король ужасов сделал 29 января.

(сс) Stephanie Lawton Стивен Кинг

Кинг, желая поддержать Киев, употребил перед названием страны определённый артикль и написал the Ukraine. Такое написание противоречит официальному названию страны на английском языке, на котором настаивает Киев.

По мнению украинцев, вариант написания названия страны с артиклем — крайне неуважительный, так как ставит под сомнение суверенитет Украины. В Киеве полагают, что артикль the указывает на то, что Украина до сих пор является частью другой какой-то крупной страны, например России.

Под постом Стивена Кинга украинцы возмущённо писали, что обращение the Ukraine унизительно для нации. Часть комментаторов упрекнули писателя в незнании грамматики его родного языка и даже предположили, что на самом деле Кинг хотел не поддержать украинцев, а посмеяться над ними.

Напомним, после начала спецоперации писатель Стивен Кинг открыто поддержал Украину, за что в Киеве даже предлагали переименовать все улицы, носящие имя русского поэта Александра Пушкина в стране в честь короля ужасов.