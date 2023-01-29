Москва, 29 января, 2023, 22:06 — ИА Регнум. Создание прямой угрозы для территории США и Великобритании является основной задачей для России, полагает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный удар

«Сегодня основная задача для нас — создание прямой угрозы для территории США и их критически важных территорий, таких как Британия», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Парламентарий полагает, что ядерный удар по территории Америки или Великобритании остудит власти этих недружественных стран.

«Я убеждён, что пока они ядерной бомбой по кумполу не получат, то они продолжат нам гадить», — отметил Гурулёв.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, учёные из США изучают реакции людей и возможность их предугадать, моделируя ядерный удар по России. Такой эксперимент проводили ученые из Принстонского университета Мориц Кютт и Шэрон Вайнер, пишет Financial Times.

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