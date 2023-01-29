Анкара, 29 января, 2023, 22:06 — ИА Регнум. Анкара допускает, что Иран может подключиться к переговорам высшего уровня между Турцией, Россией и Сирией. Об том 29 января сообщил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Биледжик.

Сергей Савостьянов/ТАСС Реджеп Тайип Эрдоган

«Пусть Иран также присоединится, давайте проведём наши переговоры таким образом, и пусть в регионе наступит мир», — сказал Эрдоган.

По его мнению, подключение Тегерана к переговорам может дать результаты.

Напомним, в декабре 2022 года в Москве прошли переговоры между министрами обороны Турции и Сирии, что было впервые за 11 лет. В настоящее время часть северных регионов заняты турецкими войсками, что Дамаск расценивает как оккупацию.