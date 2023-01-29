Гурулёв назвал задачу российских войск в свете поставок танков Украине
Депутат Госдумы Гурулёв назвал актуальную задачу в свете поставок танков и F-16 Украине
Москва, 29 января, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Нет ничего великого в западных танках, США собираются создать на Украине подобие наступательной группировки, главная задача, чтобы техника до фронта не доехала, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
«В последних поставках внимание надо обратить на количество боеприпасов на 155мм, к HIMARS, это реально создаёт угрозы. Танки же ещё надо уметь применить», — отметил Гурулёв.
По его мнению, «сегодня Штаты собираются создать на Украине подобие наступательной группировки… и то на ввод в бой в составе не ранее чем второго эшелона».
Депутат убежден, что главная задача российских войск сегодня — уничтожить технику на подходе.
«Наша главная задача сегодня состоит в том, чтобы танки и другие средства вооружения просто не доехали до фронта», — подчеркнул Гурулёв в телеграм-канале.
В целом, по его мнению, надо готовиться к тому, что в небе над Украиной будут F-16.
«Если об этом идёт разговор, то они уже наверняка обучают пилотов. Бороться с ними мы можем, как и с F-35, это выполнимая задача. Все угрозы надо просчитать, я уверен, что этот процесс идёт», — указал депутат.
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