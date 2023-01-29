Москва, 29 января, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Нет ничего великого в западных танках, США собираются создать на Украине подобие наступательной группировки, главная задача, чтобы техника до фронта не доехала, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

«В последних поставках внимание надо обратить на количество боеприпасов на 155мм, к HIMARS, это реально создаёт угрозы. Танки же ещё надо уметь применить», — отметил Гурулёв.

По его мнению, «сегодня Штаты собираются создать на Украине подобие наступательной группировки… и то на ввод в бой в составе не ранее чем второго эшелона».

Депутат убежден, что главная задача российских войск сегодня — уничтожить технику на подходе.

«Наша главная задача сегодня состоит в том, чтобы танки и другие средства вооружения просто не доехали до фронта», — подчеркнул Гурулёв в телеграм-канале.

В целом, по его мнению, надо готовиться к тому, что в небе над Украиной будут F-16.

«Если об этом идёт разговор, то они уже наверняка обучают пилотов. Бороться с ними мы можем, как и с F-35, это выполнимая задача. Все угрозы надо просчитать, я уверен, что этот процесс идёт», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обучение танкистов ВСУ управлению британскими танками Challenger 2 начинается в Великобритании.

За каждый подбитый американский танк Abrams будет выплачено крупное вознаграждение. Награду в размере 10 млн рублей готовы выплатить российские бизнесмены, сообщил российский актёр и режиссёр Иван Охлобыстин.

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