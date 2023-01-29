Анкара, 29 января, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Анкара может дать такой ответ Финляндии, который будет отличаться от ответа Швеции, и он не понравится Стокгольму. Об этом 29 января заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Биледжик.

Сергей Гунеев/РИА Новости Реджеп Эрдоган

«При необходимости мы можем дать другой ответ о Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим другой ответ о Финляндии», — сказал Эрдоган.

Он также призвал Финляндию не повторять ту же ошибку, что и Швеция.

Напомним, Турция выступила против принятия в НАТО Финляндии и Швеции до исполнения ими ряда условий. Переговоры были запущены единым блоком. После того как в Швеции на публичной акции сожгли Коран, Анкара приостановила переговоры.