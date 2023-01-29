Баку, 29 января, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Азербайджан намерен расследовать происшествие, произошедшее на днях в посольстве страны в Иране. Для этого будут задействованы международные механизмы. Об этом заявил журналистам 29 января замминистра иностранных дел республики Халаф Халафов.

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС Вход в посольство Азербайджана в Тегеране после нападения

«Для раскрытия этого преступления мы намерены задействовать имеющиеся международные механизмы», — сказал замминистра.

Напомним, 27 января в посольство Азербайджана в Иране вошёл вооруженный мужчина с двумя своими малолетними детьми. В результате открытой им стрельбы из автомата погиб начальник охраны посольства и были ранены двое охранников. Задержанный объяснил впоследствии произошедшее семейным конфликтом. Однако в Азербайджане назвали атаку на посольство терактом.