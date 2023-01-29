Курск, 29 января, 2023, 21:25 — ИА Регнум. В Курской области попали под минометный обстрел ВСУ сотрудники ремонтной бригады электриков. Среди рабочих есть раненый. Об этом сообщил 29 января губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что ранение оказалось не тяжелым, пострадавшему оказана необходимая помощь.

Алексей Куденко/РИА Новости Электрик

«Сегодня в ходе восстановления электроснабжения в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино ремонтная бригада попала под минометный обстрел, лёгкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Как отметил глава субъекта РФ, несмотря на обстрел ВСУ, ремонтники восстановили электроснабжение в обоих населенных пунктах. Однако остаются пока без света жильцы 14 домов на одной улице. Там работы будут завершены 30 января.

Напомним, ранее Старовойт сообщил, что 29 января под минометный обстрел ВСУ попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района. В результате были повреждены линии электропередачи.