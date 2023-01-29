Тегеран, 29 января, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Представители центральных банков России и Ирана 29 января подписали меморандум о создании банковской системы, аналогичной SWIFT. Об этом сообщает иранское агентство ИРНА.

Илья Наймушин/РИА Новости Банковский перевод

Представляющий Центробанк Ирана Мохсен Карими рассказал, что теперь финансовые мессенджеры банков обеих стран будут связаны между собой. Банки теперь смогут обмениваться всеми стандартными банковскими сообщениями, в том числе о денежных переводах.

«В ближайшие дни, учитывая присутствие технической команды Центрального банка России в Тегеране, связи между всеми иранскими и российскими банками будут установлены через эти системы обмена сообщениями», — сказал Карими.

Он добавил, что банки Ирана также получат доступ к облегчённым финансовым обменам с банками из 13 стран.