Россия и Иран договорились о создании банковской системы, аналогичной SWIFT
Тегеран, 29 января, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Представители центральных банков России и Ирана 29 января подписали меморандум о создании банковской системы, аналогичной SWIFT. Об этом сообщает иранское агентство ИРНА.
Представляющий Центробанк Ирана Мохсен Карими рассказал, что теперь финансовые мессенджеры банков обеих стран будут связаны между собой. Банки теперь смогут обмениваться всеми стандартными банковскими сообщениями, в том числе о денежных переводах.
«В ближайшие дни, учитывая присутствие технической команды Центрального банка России в Тегеране, связи между всеми иранскими и российскими банками будут установлены через эти системы обмена сообщениями», — сказал Карими.
Он добавил, что банки Ирана также получат доступ к облегчённым финансовым обменам с банками из 13 стран.