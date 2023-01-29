Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Ашхабад
Ашхабад, 29 января, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла в Ашхабад, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
Это первый за последние одиннадцать лет визит делегации Госдумы в Туркменистан.
В рамках официального визита запланированы встречи в парламенте республики. Парламентарии России и Туркменистана обсудят новые форматы сотрудничества для развития двусторонних отношений.
Также в программе визита — выступление Володина перед депутатами Меджлиса Туркменистана.
С 29 по 30 января состоится официальный визит делегации Госдумы во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным в Туркменистан.
В январе 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Председатель правительства также возложил венок к мемориальному комплексу «Народная память» и побывал в совместной туркмено-российской школе имени А. С. Пушкина.
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23 января решение о создании высшего органа народной власти Халк Маслахаты (Народный совет) Туркменистана принято на совместном заседании Милли Генгеша (парламента) Туркменистана.