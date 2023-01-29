Могадишо, 29 января, 2023, 21:14 — ИА Регнум. В аэропорту столицы Сомали Могадишо боевики обстреляли российский вертолёт АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», который участвует в гуманитарной миссии ООН. Об этом 29 января сообщили журналистам в посольстве РФ в африканской республике.

(сс) AMISOM Photo/Omar Abdisalan Аэропорт в Могадишо

«Вертолёту нанесён несущественный ущерб. Пострадавших в результате инцидента нет, российские пилоты продолжают работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По информации российских журналистов, инцидент произошёл 23 января. В нападении подозревают террористическую группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что 29 января в Сомали боевики той же террористической организации убили главу департамента транспорта и авиации штата Галмудуг Фархио Абди Васуге.