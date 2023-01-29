Менделеевский район, Татарстан, 29 января, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Смертельное ДТП произошло 29 января в Татарстане. В результате столкновения двух легковых автомашин погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Дорожное происшествие произошло днем на третьем километре автодороги Бизяки — Ижевка на территории Менделеевского района. Около 16:25 двигавшийся со стороны Агрызского района в направлении Менделеевска автомобиль KIA RIO выехал на обочину, после чего его развернуло в обратном направлении и выбросило на полосу встречного движения. При этом он столкнулся с автомашиной LADA Kalina.

В результате столкновения на месте происшествия скончались водитель и два пассажира иномарки, а также пассажир «Лады», а её водителя доставили в тяжелом состоянии в Менделеевскую районную больницу.

В настоящее время по факту ДТП организована проверка. Ее проведение взял под контроль районный прокурор.