Вашингтон, 29 января, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 января прибыл в Египет с визитом в рамках турне по Ближнему Востоку, которое будет включать в себя посещение Израиля и Палестины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Энтони Блинкен

«Секретарь Блинкен прибыл в Каир для продвижения отношений, которые давно приносят пользу американцам и египтянам», — сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Сообщается, что в ходе турне Блинкен планирует встретиться с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, чтобы обсудить сотрудничество стран, а также ситуацию в Ливии и Судане.

На 30 и 31 января запланированы встречи госсекретаря с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. С ними будут обсуждаться израильско-палестинские отношения, а также укрепление отношений с США.

«Госсекретарь будет взаимодействовать с представителями гражданского общества на протяжении всей поездки, чтобы подчеркнуть нашу приверженность правам человека», — подчеркнули в Госдепе.