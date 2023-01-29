Тегеран, 29 января, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Атака на объект минобороны Ирана в городе Исфахане была совершена с помощью дронов, заряженных бомбами. Об этом сообщило 29 января иранское агентство IRNA со ссылкой на источники.

Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Исфахан. Иран

По их данным, было замечено три квадрокоптера, оснащенных небольшими бомбами. Один из них удалось перехватить, другой потерял связь с системой GPS из-за глушения сигнала — он упал на крышу здания. Третий квадрокоптер был передан силам безопасности.

По информации IRNA, в противостоянии беспилотникам участвовали силы безопасности военного объекта с помощью оружия и системы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее министерство обороны Ирана подтвердило, что взрыв в центре производства боеприпасов в городе Исфахане произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, незначительные повреждения были причинены лишь крыше мастерской.