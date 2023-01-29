Атаку на объект минобороны Ирана совершили квадрокоптеры с бомбами — СМИ
Тегеран, 29 января, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Атака на объект минобороны Ирана в городе Исфахане была совершена с помощью дронов, заряженных бомбами. Об этом сообщило 29 января иранское агентство IRNA со ссылкой на источники.
По их данным, было замечено три квадрокоптера, оснащенных небольшими бомбами. Один из них удалось перехватить, другой потерял связь с системой GPS из-за глушения сигнала — он упал на крышу здания. Третий квадрокоптер был передан силам безопасности.
По информации IRNA, в противостоянии беспилотникам участвовали силы безопасности военного объекта с помощью оружия и системы радиоэлектронной борьбы.
Напомним, ранее министерство обороны Ирана подтвердило, что взрыв в центре производства боеприпасов в городе Исфахане произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, незначительные повреждения были причинены лишь крыше мастерской.