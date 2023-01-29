Каир, 29 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Вашингтон настроен на то, чтобы любыми путями помешать Ирану получить ядерное оружие. Об этом телеканалу Al-Arabiya 29 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, который в настоящее время находится с визитом Каире.

Michael Brochstein/ZUMA/TASS Энтони Блинкен

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«На столе есть все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие», ― указал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он объявил, что Иран отклонил предложение вернуться к ядерной сделке, добавив, что Вашингтон по-прежнему считает, что дипломатия является наиболее эффективным способом борьбы с иранской ядерной программой.

Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон «продолжает искать пути по пресечению вредоносной деятельности Ирана».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден не считает приоритетом переговоры с Ираном, но не исключает военный способ решения проблем с Исламской Республикой. Как заявил неназванный представитель Белого дома, американский лидер хотел бы вернуться к ядерной сделке, но пока считает, что время для этого сейчас неподходящее.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Байден серьёзно оценивает угрозу национальной безопасности в связи со стремлением Ирана создать ядерное оружие. Президент считает, что этого не должно произойти.

Напомним, 29 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал Ирану послания от участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Таким образом Катар пытается вернуть все стороны СВПД к их обязательствам.