Мелитополь, 29 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Обстрел железнодорожного моста через реку Молочную в селе Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области боевиками ВСУ 29 января привёл к гибели четырёх человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Евгений Биятов/РИА Новости Евгений Балицкий

«На объекте велись ремонтные работы. По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения», — написал Балицкий.

Он отметил, что подразделения ВСУ били прицельно по гражданскому объекту, что стало очередным преступлением против мирного населения. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал материальную помощь им и семьям пострадавших.

Балицкий также сообщил, что удар по мосту в Светлодолинском был нанесён установками РСЗО HIMARS.