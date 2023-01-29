Москва, 29 января, 2023, 19:53 — ИА Регнум. За каждый подбитый американский танк Abrams будет выплачено крупное вознаграждение. Награду в размере 10 млн рублей готовы выплатить российские бизнесмены. Об этом в своём блоге сообщил российский актёр и режиссёр Иван Охлобыстин.

Михаил Терещенко/ТАСС Иван Охлобыстин

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«С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый «Абрамс», — написал Охлобыстин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент США Джо Байден заявил, что разрешил отправить 31 танк Abrams на Украину. Однако, по данным Politico, у Пентагона нет в наличии достаточного количества танков для передачи Киеву, поэтому их будут заказывать.

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В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон не сможет так быстро, как, возможно, хотелось бы Киеву, поставить танки Abrams. По его словам, это займёт многие месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если американские танки будут поставлены к августу, то это уже будет слишком поздно.