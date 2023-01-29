Берлин, 29 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. В Германии ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной армии». За свою оговорку ей пришлось просить прощение у телезрителей.

Б. Фишман/РИА Новости Узники Освенцима в первые минуты после освобождения лагеря солдатами Красной армии

Она отметила, что «неправильно выразилась во время выпуска» и что такие оговорки недопустимы в прямом эфире.

«Люди совершают ошибки. За моей ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма», — написала ведущая в Twitter в ответ на упреки ее в непрофессионализме и незнании истории.

Как сообщается, 27 января Лефельдт заявила в эфире, что лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был освобожден «Фракцией Красной армии».

Напомним, леворадикальная террористическая организация «Фракция Красной армии» (Rote Armee Fraktion, RAF) действовала в ФРГ и Западном Берлине в 1968–1998 годах. Её руководство объявило о самороспуске в 1998 году, направив в федеральное управление уголовной полиции в городе Висбадене уведомление об этом.