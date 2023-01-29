Тегеран, 29 января, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Новое землетрясение магнитудой 4,7 произошло 29 января в северо-западной части Ирана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Ahmad Halabisaz/ZUMA/TASS Разрушенное здание

Эпицентр землетрясения находился в 17 км к северо-западу от города Хой, где проживают 175 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от землетрясения магнитудой 5,9 в Иране пострадали 973 человека.

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