Нью-Дели, 29 января, 2023, 19:18 — ИА Регнум. В Индии убит министр здравоохранения штата Одиша Наба Кишоре Дас. В него выстрелил полицейский, когда глава ведомства днем 29 января прибыл на массовое мероприятие в районе города Браджараджнагара. Причины действий стража порядка пока неизвестны.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

О том, что раненый министр был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему помощь, скончался, сообщили в больнице Apollo Hospital в городе Бхубанешваре.

Стрелявшим в министра оказался помощник младшего инспектора полиции Гопал Дас. Он выстрелил в 61-летнего главу минздрава штата несколько раз во время его выхода из машины. Его задержали, в настоящее время по данному факту проводится разбирательство.