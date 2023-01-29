Москва, 29 января, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Концерт школы армянских танцев Njdeh, приуроченный ко Дню армянской армии, который происходил в концертном зале «Измайлово», пришлось прервать. Об этом сообщили в экстренных службах.

Марина Каширская ИА REGNUM Эвакуационный выход

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Уточняется, что 29 января поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в концертном зале.

«В целях безопасности эвакуированы сотрудники и посетители», ― сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

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Специалисты проверяют здание и прилегающую территорию концертного зала на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей и сотрудников кинотеатра «Иллюзион».