Москва, 29 января, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Девять населенных пунктов в Запорожье удалось отбить у ВСУ подразделениям российских военнослужащих. О взятии их под оперативный контроль сообщил 29 января председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1».

Снимок с видео. Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

Сообщая об успехах, он отметил, что инициатива на линии боевого соприкосновения в Запорожской области принадлежала бойцам ВС РФ.

«Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль», — заявил Рогов.

Напомним, ранее Рогов сообщил, что 29 января ВСУ нанесли удар из HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе. В своем телеграм-канале он сообщил, что в Светлодолинском Запорожской области убиты пять человек и четыре ранены.