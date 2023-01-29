Кишинёв, 29 января, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Водоканал Кишинёва (Apă Canal Chișinău) не в состоянии покрыть долги за электроэнергию, образовавшиеся из-за низких тарифов на водоснабжение, поэтому предприятию пригрозили, что отключат от электроснабжения через два дня. Об этом 29 января сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Ион Чебан.

Валерий Шарифулин/ТАСС Кишинев

«Нас шантажируют, что через два дня, 1 февраля, Кишинёв останется без воды, потому что пункты Apă Canal Chișinău будут отключены от электричества», — написал Чебан.

Он отметил, что комиссия по чрезвычайной (КЧС) ситуации быстро приняла решение о резком повышении тарифа на электроснабжение, а вопрос о повышении платы на поставку воды рассматривала два месяца, причем не учли всех затрат водоканала. В результате у предприятия накопился долг на сумму 78 млн леев (около 290 млн рублей), на погашение которого нет средств.

«Мы просим КЧС покрыть этот долг и сумму, которая накопится в течение года из-за разницы в ценах на услуги», — заявил градоначальник.

Ранее он также сообщил, что из-за отключения от электроэнергии очистных станций водоканала в Кишинёве появится неприятный запах.