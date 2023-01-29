Рим, 29 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим не будет поставлять Киеву наступательные вооружения. Об этом глава итальянского внешнеполитического ведомства заявил в эфире государственного телевидения Rai.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Антонио Таяни

«Мы никогда не направим наступательное вооружение, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, не имеем ничего против российского народа», — сказал Антонио Таяни.

Глава МИД Италии также выразил обеспокоенность ситуацией на Украине. Министр уточнил, что власти Италии готовы предоставлять Киеву оборонительное оружие.

Ранее министр иностранных дел Италии сообщил, что Рим отправил Киеву оружие на сумму до €1 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что надеялся, что Россия сможет стать союзником Запада.