Москва, 29 января, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Известный художник-иллюстратор, один из лучших современных живописцев Вячеслав Назарук скончался 28 января на 82-м году жизни. За годы своей жизни он сумел себя реализовать сразу в нескольких творческих профессиях.

Виталий Белоусов/РИА Новости Вячеслав Назарук

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Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. Уже с трёхлетнего возраста он проявлял большой интерес к рисованию и скульптуре.

В 1965 году он с отличием закончил художественно-графический факультет педагогического института имени В. И. Ленина в Москве. Как художник иллюстрировал более 200 книг.

С 1979 года Назарук является членом Союза художников. С 1982 года ― член Союза кинематографистов СССР.

Академик, кавалер множества орденов и медалей Вячеслав Назарук является создатель великолепных исторических полотен. Он также известен как художник-постановщик известных мультипликационных героев. Его замечательный кот Леопольд был удостоен Государственной премии СССР. Он также создал образы таких персонажей как Крошка Енот, Мамонтёнок, Элли и её друзья по путешествию в Изумрудный город.

В качестве художника-постановщика им создано 17 телевизионных фильмов. Такие как: опера «Снегурочка», оперетта «Вольный ветер», опера «Мужицкий сказ», опера «1905 год».

Как сообщало ИА REGNUM, художник Вячеслав Назарук умер 28 января на 82-м году жизни. О его кончине в соцсети сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Прощание с деятелем культуры состоится 1 февраля в 14:00 (мск) в храме царевича Дмитрия при Первой городской больнице в Москве.