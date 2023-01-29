Мелитополь, 29 января, 2023, 18:48 — ИА Регнум. При обстреле железнодорожного моста в Мелитопольском районе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять человек и четверо получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил член главного совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Убиты 5 человек. 4 человека ранены, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское. В тот момент на мосту шли ремонтные работы.