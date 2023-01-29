Москва, 29 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Российские артиллеристы разбили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом. Об этом свидетельствуют кадры объективного контроля, сделанные с беспилотника.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» 2С1 ВС РФ

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Как уточняет со ссылкой на видеозапись РИА Новости, удар по объекту был нанесён артиллеристами 6-й армии Западного военного округа в Харьковской области из самоходной установки 2С1 «Гвоздика».

Корректировку огня российские войска вели с помощью дрона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течении суток 28 января российские воинские подразделения уничтожили склад с боеприпасами ВСУ возле села Новоалександровка под Херсоном. Ещё один склад с вооружением 81-й аэромобильной бригады ВСУ был ликвидирован в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики.