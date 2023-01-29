Кишинёв, 29 января, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Движение на дорогах в южных районах Молдавии затруднено из-за обильного выпадения снега. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад

По данным ведомства, за последние сутки спасатели вытащили из снежных завалов до 50 застрявших легковых автомобилей, в которых были 110 человек, в том числе 17 детей. Также сообщается, что спасатели помогли двум застрявшим каретам скорой помощи, автобусу с 20 пассажирами и перевернувшемуся грузовику.

В ведомстве призывают жителей не выезжать на машине без важной необходимости, а в случае поездки брать с собой лопату, песок и противоскользящие цепи.

«Кроме того, начинать путь следует только после того, как люди экипировались теплой зимней одеждой и взяли с собой горячие напитки», — говорится в сообщении.