TAC: план Зеленского по Крыму — безумие, но он угрожает третьей мировой
План Зеленского по Крыму невыполним, но может стать поводом для третьей мировой войны — СМИ
Вашингтон, 29 января, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Попытки Украины вернуть Крым маловероятны. При этом они могут спровоцировать начало третьей мировой войны. Такое мнение высказал старший редактор журнала American Conservative (TAC) Род Дрехер.
Он отметил, что Россия никогда не отдаст Крым, так же как и Донбасс, а план Владимира Зеленского назвал безумием, которое поддерживают на Западе.
«Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть, но такова политика Зеленского, и США её поддерживают», — заявил старший редактор издания.
Журналист отметил, что «Путин не святой, но и не дурак», объясняя действия Москвы в отношении Украины, которые вызваны её важным стратегическим значением для России. При этом он напомнил, что США нарушили красные линии, ранее заявив, что собираются принять Украину в НАТО.
Как считает Дрехер, эскалация конфликта на Украине не нужна ни американцам, ни европейцам, потому что он может «легко перейти в ядерный».