Вашингтон, 29 января, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Попытки Украины вернуть Крым маловероятны. При этом они могут спровоцировать начало третьей мировой войны. Такое мнение высказал старший редактор журнала American Conservative (TAC) Род Дрехер.

Константин Михальчевский/РИА Новости Многоцелевые истребители Су-27 в Севастополе

Он отметил, что Россия никогда не отдаст Крым, так же как и Донбасс, а план Владимира Зеленского назвал безумием, которое поддерживают на Западе.

«Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть, но такова политика Зеленского, и США её поддерживают», — заявил старший редактор издания.

Журналист отметил, что «Путин не святой, но и не дурак», объясняя действия Москвы в отношении Украины, которые вызваны её важным стратегическим значением для России. При этом он напомнил, что США нарушили красные линии, ранее заявив, что собираются принять Украину в НАТО.

Как считает Дрехер, эскалация конфликта на Украине не нужна ни американцам, ни европейцам, потому что он может «легко перейти в ядерный».