Абу-Даби, 29 января, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Московская футбольная команда «Локомотив» 29 января обыграла «Сочи» со счётом 2:0. Матч состоялся в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе подготовительного сбора.

Алексей Филиппов/РИА Новости Вратарь ФК «Локомотив» Даниил Худяков

Сочинская команда успешно защищала свои ворота до второй половины второго тайма. Голы забили Кирилл Щетинин на 66-й минуте игры и Вадим Раков на 74-й минуте.

Стоит отметить, новым главным тренером команды «Сочи» в декабре 2022 года стал Курбан Бердыев.