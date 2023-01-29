Нью-Дели, 29 января, 2023, 18:13 — ИА Регнум. В параде в честь Дня Республики, который состоялся в Индии 26 января, помимо подразделений различных родов войск и видов вооруженных сил Индии, принял участие Раджастханский батальон верблюжьей кавалерии. Это стало наиболее зрелищным событием.

Naveen Sharma / Keystone Press Agency / globallookpress Раджастханский батальон верблюжьей кавалерии

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На кадрах, опубликованных РБК, боевые верблюды, одетые в специальные камуфлированные попоны, шагают по улице под звуки духового оркестра. Также они перевозили не только военнослужащих, вооружённых штурмовыми винтовками, но и небольшие миномёты.

Отмечается, что верблюжья кавалерия входит в состав подразделений пограничных сил Индии. Ранее она использовалась для патрулирования границы на западе страны на территории пустыни Тар.

Напомним, 26 января в 1950 году была утверждена индийская конституция. Можно говорить, что в этот день началась индийская демократия. 15 августа 1947 года Индия обрела независимость.