Тегеран, 29 января, 2023, 18:33 — ИА Регнум. В Тегеране началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана и членов их семей, самолёт с ними покинет Иран 29 января. Об этом сообщает новостной порта Day. az.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным журналистов, этим же бортом доставят в Баку тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана.

Сообщений о закрытии азербайджанской дипмиссии в Тегеране не было.

Напомним, согласно версии полиции Ирана, нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло из-за семейного скандала. Стрелявший мужчина пришёл туда со своими детьми. В Баку расценили инцидент как «теракт», отметив, что в Иране стартовала «антиазербайджанская кампания».