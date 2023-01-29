Москва, 29 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Военнослужащие из Челябинской области, выполняющие свой долг в зоне специальной военной операции, имеют возможность повидаться с родными посредством телемостов, которые организует военный комиссариат региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Кадры одного из таких прямых эфиров опубликовало в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ. Собравшиеся по одну сторону экрана матери, дети, жены военнослужащих радовались, что могут повидать своих мужчин, высказать им слова поддержки. Те в свою очередь успокаивали родных, что несут службу достойно.

По данным МО РФ, такие телемосты уже стали регулярными. Они способствуют поддержанию боевого духа бойцов и успокаивают их близких, ожидающих их возвращения домой с победой.