Иркутск, 29 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» загорелись два автомобиля, сообщает ГУМВД по Иркутской области в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В Приангарье вблизи поселка Замзор произошло столкновение внедорожника с большегрузом. В результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир Suzuki Escudo.

«Транспортные средства полностью уничтожены огнем», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на переезде в Ленинградской области произошло столкновение электрички с легковым автомобилем.