В Иркутской области при столкновении автомобиля с большегрузом погибли люди
Иркутск, 29 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» загорелись два автомобиля, сообщает ГУМВД по Иркутской области в телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
В Приангарье вблизи поселка Замзор произошло столкновение внедорожника с большегрузом. В результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир Suzuki Escudo.
«Транспортные средства полностью уничтожены огнем», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следователи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на переезде в Ленинградской области произошло столкновение электрички с легковым автомобилем.