Москва, 29 января, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Умер художник Вячеслав Назарук, создавший множество героев советских мультфильмов. Об этом 29 января сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Цитата из м/ф «Приключения кота Леопольда». реж Анатолий Резников. 1975. СССР Кот Леопольд

«Скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для Мамонтёнка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертёнок с пушистым хвостом» и мн. др. Вячеслав Назарук», — написал Капков.

По его данным, художник умер 28 января на 82-м году жизни. Прощание с ним назначено на 1 февраля в 14:00 в храме царевича Дмитрия при Первой городской больнице (Москва).