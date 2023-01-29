Донецк, 29 января, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Продвижение российских войск в городской застройке сопряжено с целым рядом трудностей. Взятие очередного небольшого городска стоит немалых усилий, особенно если противник оказывает сопротивление. Об этом рассказал командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Он пояснил, что здания ― это мёртвые зоны, множество огневых точек, это «укрытия, которые не берёт сверху ни миномёт, ни снаряд, если сидеть не на верхнем этаже».

«Только прямая наводка, которая не всегда возможна, потому что плотная застройка не позволяет, — и тогда только авиация, ― написал в телеграм-канале Ходаковский. ― Но до зданий нужно дойти и в них нужно закрепиться. Мало того, потом снабжать штурмовые группы и эвакуировать раненых по маршрутам, которые противник наблюдает и простреливает».

Поэтому, констатировал комбат, «всё так непросто с городами и городками, особенно в нынешнем положении».

«Не ждите от наших парней чудес и не сотрясайте воздух легковесными заявлениями», ― сказал командир батальона.

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«Слушаешь рассуждения о том, что взятие того или иного населённого пункта чуть ли не откроет прямую дорогу на Киев, и думаешь: взятие очередного городишки откроет путь к взятию следующего ― путь трудный и кровавый», ― добавил Ходаковский.

Он также отметил, что даже при достатке средств силам приходилось «напрягаться и нести потери».

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ ежедневно сообщают об успехах российских военных на разных направлениях. Так, за последние сутки, 28 января, подразделения Вооружённых сил России группировки войск «Восток» продолжили наступать на южнодонецком и запорожском направлениях. 29 января в телеграм-канале главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было заявлено, что село Благодатное в ДНР освобождено от ВСУ.