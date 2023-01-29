Прага, 29 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Президент Словакии Зузана Чапутова и новый глава Чехии Петр Павел намерены посетить Киев до саммита НАТО, проведение которого запланировано на июль 2023 года в Литве. Об этом сообщило 29 января в воскресенье информационное агентство ČTK.

EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС Петр Павел

По данным издания, избранный на президентских выборах 28 января Петр Павел отметил недопустимость победы России в украинском конфликте. По его словам, единственный возможный путь в данном конфликте — это «восстановление Украины как суверенной страны».

Это станет гарантией безопасности для всех стран и «восстановлением нормального состояния», отметил Павел. В силу этого нельзя перестать поддерживать Украину, а с Россией необходим будет диалог об установлении взаимовыгодных отношений и гарантиях безопасности, считает новый лидер Чехии.

Напомним, ранее бывший словацкий премьер-министр Ян Чарногурский заявил, что Словакия является другом России. Многие её жители поддерживают российскую сторону в конфликте с Киевом.