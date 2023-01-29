Тегеран, 29 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Тегеран не заставить продолжать заниматься развитием мирного атома, пытаясь запугать его, как это было сделано накануне, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, сообщает 29 января Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Комментируя атаку беспилотников на объект иранского минобороны в городе Исфахане, Абдоллахиан назвал это нападение «трусливой попыткой ослабить безопасность Ирана».

Тем, кто сделал это шаг, не удастся «повлиять на волю и намерения наших экспертов в отношении развития мирного атома», сказал он. Заявление прозвучало по итогам встречи Абдоллахиана с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака с помощью БПЛА на объект минобороны Ирана в Исфахане произошла в ночь на 29 января. Нападение не увенчалось успехом: дроны были нейтрализованы, но прогремел сильный взрыв.