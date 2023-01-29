Донецк, 29 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Российские военные в Донбассе уничтожили ударом противотанковой управляемой ракеты БТР ВСУ американского производства. Видео публикует 29 января телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» в зоне проведения СВО

Уточняется, что удар был нанесён разведчиками 58 отдельного батальона специального назначения ночью. Во время разведки спецназовцы обнаружили БТР М113, из которого высаживались украинские боевики.

«Выявленные цели были немедленно поражены из ПТРК», — говорится в сообщении.