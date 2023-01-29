В Нидерландах в ходе акции протеста задержали свыше 700 активистов-экологов
Амстердам, 29 января, 2023, 17:38 — ИА Регнум. В Нидерландах сотрудники правоохранительных органов задержали более 700 активистов-экологов, выступавших против добычи нефти, газа и угля, сообщает представитель нидерландской полиции в Twitter.
Charles M Vella/Keystone Press Agency/Global Look Press
Экоактивисты в Амстердаме
«Из 768 задержанных двое по-прежнему находятся под стражей», — говорится в сообщении
Уточняется, что эти двое активистов-экологов отказываются от прохождения процедуры установления личности.
Как сообщало ИА REGNUM, в акции протеста, организованной движением Extinction Rebellion, приняли участие тысячи активистов-экологов. Акция направлена против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых.
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