Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2023, 17:33 — ИА Регнум. В Израиле будут усилены меры по борьбе с терроризмом. Шаги в этом направлении были согласованы на состоявшемся 28 января внеочередном совещании правительства страны по вопросам безопасности. Об этом на еженедельном заседании кабмина сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

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Он также подчеркнул, что Израиль не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Палестиной, но готов к любому развитию событий.

«Наш ответ терроризму ― это железный кулак и мощные, быстрые и точные ответные меры», ― цитирует ТАСС Нетаньяху, который высоко оценил действия израильских силовиков при иерусалимских терактах.

Израильский премьер-министр отметил, что борьба с терроризмом должна быть бескомпромиссной.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 января 21-летний мужчина совершил вооружённое нападение на синагогу в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, когда люди выходили после пятничной молитвы. Погибли семь человек, трое получили ранения.

На следующий день в Восточном Иерусалиме произошёл ещё один инцидент со стрельбой. По данным полиции, стрельбу на входе в археологический парк Город Давида открыл 13-летний палестинский подросток. Он обстрелял небольшую группу израильтян, идущих по улице. В результате были тяжело ранены 45-летний мужчина и его 22-летний сын. Они срочно были доставлены в больницу.